Подробности кровавого убийства в Сумгаите

Отметим, что только оглашение приговора проходило в открытом режиме. Haqqin.az удалось выяснить некоторые подробности. Согласно материалам следствия, Гусейнли убил супругу на почве ревности. В день трагедии он жестоко напал на своего ребенка на глазах у матери, нанеся девочке семь ножевых ранений, после убил Лейлу, ударив ножом в шею. Позже он нанес себе два удара в живот. Лейла скончалась на месте, а малолетняя Айла умерла по дороге в больницу. Самого Гусейнли удалось спасти.

Одним из шокирующих преступлений в Азербайджане в прошлом году стало убийство 20-летней Лейлы Гусейнли и ее 9-месячной дочери. Преступление совершил 30-летний Фарид Гусейнли, который затем предпринял попытку самоубийства. Дело рассматривалось Сумгаитским судом по тяжким преступлениям. Гусейнли был приговорен к пожизненному заключению.

Обвиняемый частично признал свою вину. Он заявил, что приревновал жену из-за того, что последняя открыла аккаунт в соцсети Instagram. Однако обвиняемый отрицал, что убил свою дочь: по его словам, это случайно сделала Лейла, пытаясь защититься.

Представитель потерпевшей стороны Алишан Ибадов потребовал для обвиняемого самого сурового наказания. Он рассказал, что супруг всегда жестоко обращался с его дочерью, применяя физическое насилие.

«20 июня 2023 года вечером отец Фарида, Фирдовси, позвонил мне и сообщил, что его сын угрожает детям ножом и что я должен срочно приехать. Я не смог дозвониться ни до Лейлы, ни до Фарида. Поехал в больницу. Мне позвонил сын, обо всем рассказал. После этого я обратился в службу 102», — отметил потерпевший.

На предварительном следствии Фарид Гусейнли отрицал вину в смерти дочери. Однако суд признал его показания несостоятельными. Все обвинения против Гусейнли были признаны обоснованными.