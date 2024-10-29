USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Подробности кровавого убийства в Сумгаите

Инара Рафикгызы
14:37 2277

Одним из шокирующих преступлений в Азербайджане в прошлом году стало убийство 20-летней Лейлы Гусейнли и ее 9-месячной дочери. Преступление совершил 30-летний Фарид Гусейнли, который затем предпринял попытку самоубийства. Дело рассматривалось Сумгаитским судом по тяжким преступлениям. Гусейнли был приговорен к пожизненному заключению. 

Отметим, что только оглашение приговора проходило в открытом режиме. Haqqin.az удалось выяснить некоторые подробности. Согласно материалам следствия, Гусейнли убил супругу на почве ревности. В день трагедии он жестоко напал на своего ребенка на глазах у матери, нанеся девочке семь ножевых ранений, после убил Лейлу, ударив ножом в шею. Позже он нанес себе два удара в живот. Лейла скончалась на месте, а малолетняя Айла умерла по дороге в больницу. Самого Гусейнли удалось спасти.

Обвиняемый частично признал свою вину. Он заявил, что приревновал жену из-за того, что последняя открыла аккаунт в соцсети Instagram. Однако обвиняемый отрицал, что убил свою дочь: по его словам, это случайно сделала Лейла, пытаясь защититься.

Представитель потерпевшей стороны Алишан Ибадов потребовал для обвиняемого самого сурового наказания. Он рассказал, что супруг всегда жестоко обращался с его дочерью, применяя физическое насилие.

«20 июня 2023 года вечером отец Фарида, Фирдовси, позвонил мне и сообщил, что его сын угрожает детям ножом и что я должен срочно приехать. Я не смог дозвониться ни до Лейлы, ни до Фарида. Поехал в больницу. Мне позвонил сын, обо всем рассказал. После этого я обратился в службу 102», — отметил потерпевший.

На предварительном следствии Фарид Гусейнли отрицал вину в смерти дочери. Однако суд признал его показания несостоятельными. Все обвинения против Гусейнли были признаны обоснованными.

Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 418
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 7181
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 3790
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
16:48 401
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
16:43 211
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
14:01 4886
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим»
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим» фото; обновлено 15:48
15:48 4510
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
15:02 1666
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7885
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 3708
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 4858

ЭТО ВАЖНО

Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 418
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 7181
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 3790
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
16:48 401
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
16:43 211
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
14:01 4886
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим»
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим» фото; обновлено 15:48
15:48 4510
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
15:02 1666
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7885
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 3708
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 4858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться