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Президент Грузии: «На выборах использовали «армянскую карусель»

14:42 2389

На парламентских выборах в Грузии была использована «армянская карусель», заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

«У нас это называется «армянская карусель». Я не знаю, может, в Армении они называют это «грузинская карусель»... Это означает, что за некоторое время до выборов у социально незащищенных людей под разными предлогами изымали удостоверения личности. А потом их использовали для голосования. С одним удостоверением личности и разными электронными устройствами это было возможно даже 17 раз. В их распоряжении оказалось большое число удостоверений личности и личных номеров», - сказала Зурабишвили в интервью Associated Press.

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