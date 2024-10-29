Польша обиделась на Украину

Украина теперь не считает Польшу одним из своих ключевых партнеров во время войны с РФ, ведь Варшава больше не может оказывать военную помощь Киеву, которую предоставляла ранее. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"В каком-то смысле это может выглядеть так", - подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением своих главных союзников, поэтому на его решение существенно влияет их позиция. По словам политика, Варшава должна учитывать это, ведь "жизнь жестока".

Также журналист спросил Дуду об эксгумации жертв Волынской резни. По словам интервьюера, в этом вопросе украинцы "и пальцем не пошевелили, однако они позволяют эксгумацию солдат вермахта". Поэтому журналист поинтересовался у президента Польши, справедливо ли это, на что тот ответил: "Я бы сказал так. Ну, справедливо. Конечно, вопрос справедливости... должен быть важным и в политике, но политика - это, к сожалению, прежде всего политика. Вспомним, что сегодня Украина становится все ближе и ближе к Германии. На самом деле они всегда были очень близки, начиная с конца Второй мировой войны, потому что очень много украинцев нашли убежище и поселились в Германии после Второй мировой войны, те, кто бежал из Советской Украины. Итак, эти отношения всегда были очень крепкими".

По словам Дуды, сейчас Германия распространяет свое влияние в Украине, ведь она сильнее Польши как экономически, так и финансово.

"Так уж сложилось, что в трудные времена, видимо, украинская власть считает, что с таким партнером лучше дружить. Однако важно также понимать, что вопрос о Волынской резне - это очень неудобная тема для Украины, а вопрос об эксгумации солдат вермахта - нейтральная тема для Украины", - отметил президент.

Когда журналист спросил у Дуды, не провалилась ли польская политика в отношении Украины за последние 2,5 года по вопросу Волынской резни, он отметил, что об этом говорили уже не один раз.

"Это большой вопрос, который, конечно, ставили уже не раз, и это обвинение, которое также выдвигается против меня, я знаю об этом. Нужно было сказать украинцам: да, вы получите от нас все что угодно при условии, что вы признаете это, что вы станете на колени, что вы извинитесь и так далее. Конечно, можно было шантажировать Украину, которой в то время Россия даже не вонзила нож в горло. Это было возможно, да. Но тогда, пожалуйста, найдите для этого другого политика, потому что я так не работаю", - ответил лидер Польши.

В свою очередь, Дуда подчеркнул, что одной из целей политики Польши является вступление Украины в НАТО и ЕС. По его словам, не может быть встреч по Украине, когда речь идет об Украине и о том, как должна в этом государстве закончиться война.

"...То есть что Россию надо просто вытеснить, надо уйти со всех оккупированных земель в Украине, потому что это означает восстановление международного порядка и примата международного права. Правильно ли я понимаю президента? Чтобы Украина восстановила контроль над всеми своими международно признанными территориями. Это мое первое требование и второе. Чтобы Украина получила официальное приглашение вступить в НАТО. И, конечно, чтобы продолжалось принятие Украины в Европейский союз", - отметил он.