Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти

28-29 октября в городе Шуша состоялась международная конференция на тему «Азербайджанская конференция по оздоровительному туризму: возможности развития», организованная Государственным агентством по туризму. Мероприятие, в котором также приняли участие специалисты из Турции, России, Швейцарии, Чехии, Малайзии, Казахстана, было посвящено изучению передового опыта в секторе оздоровительного туризма и определению направлений развития для Азербайджана.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что в последние годы в Азербайджане, обладающем богатым и широким потенциалом в области оздоровительного туризма, ведется работа по многим направлениям: «Дальнейшее развитие нафталановой нефти как туристического продукта азербайджанского оздоровительного туризма, продвижение ресурса на европейском и новых рынках является одной из основных целей. В Карабахе и Восточном Зангезуре также есть районы с богатым потенциалом для оздоровительного туризма. С привлечением специалистов из Турции на этих территориях было проведено исследование ресурсов туризма, в том числе оздоровительного, были даны соответствующие предложения. В этом направлении, конечно, особенно выделяется Кельбаджар и его бальнеологические возможности. Из 5 туристических и рекреационных зон, предложенных в подготовленном концептуальном документе по развитию туризма в Кельбаджаре, две имеют профиль оздоровительного туризма, две - вокруг минерально-термальных источников. Кроме того, поскольку Лачин также богат минерально-термальными водными ресурсами, он имеет соответствующий потенциал для оздоровительного туризма. Воздушно-рекреационные возможности города Шуша могут способствовать развитию направлений оздоровительного туризма». Фуад Нагиев отметил, что одним из основных направлений деятельности Государственного агентства по туризму определено продвижение возможностей нашей страны по оздоровительному туризму на региональном и международном уровнях, организация маркетинговой деятельности в этой сфере, создание бренда. В завершение своего выступления Ф.Нагиев выразил уверенность в том, что при поддержке государства, внимании руководства страны и непосредственном участии отрасли в ближайшие годы будут достигнуты практические результаты в развитии оздоровительного туризма.

В своем выступлении специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев дал информацию о проводимых реставрационно-строительных работах в Кельбаджаре, в том числе о реконструкции санаторий «Истису». Он отметил, что наличие в Карабахе трех аэропортов международного уровня создаст условия для приезда иностранных туристов в Кельбаджар в будущем. Глава Исполнительной власти города Нафталана Вугар Новрузов оценил Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма» как результат внимания и заботы главы страны туризму и оздоровительному туризму. По его словам, реализация этого распоряжения послужит продвижению Нафталана как центра оздоровительного туризма в мире. После приветственных речей был показан видеоролик, в котором представлена информация о центрах оздоровительного туризма Азербайджана, о гостиницах и санаториях, предлагающих услуги медицинского туризма.

Затем конференция продолжилась панельными заседаниями. На первой сессии «Азербайджан как центр оздоровительного туризма: текущее состояние и возможности» международные и местные эксперты изложили свои взгляды на этот вопрос. Были обсуждены планы по достойной оценке природных ресурсов Азербайджана на мировом туристическом рынке, развитию стратегических подходов, объединяющих культурное наследие страны и оздоровительный туризм, и дальнейшему совершенствованию существующей инфраструктуры.