Правительство ЮАР раскололось из-за Путина

Споры по трем наиболее острым вопросам внешней политики – относительно России, Израиля и Китая – выявили глубокие идеологические противоречия между Африканским национальным конгрессом (АНК) и Демократическим альянсом (ДА), с которым АНК был вынужден вступить в коалицию после того, как на майских выборах впервые за 30 лет после окончания апартеида не получил большинства, пишет Financial Times. Они также породили опасения, что коалиция, состоящая в общей сложности из 10 партий, не проработает положенные пять лет.

На саммите БРИКС в Казани Рамафоса, который также возглавляет АНК, назвал Путина «ценным союзником» и «ценным другом» ЮАР. На эти слова резко отреагировал лидер ДА и министр сельского хозяйства Джон Стенхяусен. «Может, Рамафосе Путин и друг, но Южной Африке его «авторитарный режим, который сейчас нарушает международное право, ведя захватническую империалистическую войну против суверенного государства, точно не друг», - заявил Стенхяусен.

Винсент Магвенья, пресс-секретарь Рамафосы, в ответ заявил, что Стенхяусен пытается «по мелочам контролировать президента», который сохраняет хорошие отношения с Москвой еще со времен апартеида, когда СССР обучал бойцов АНК и снабжал их оружием.

«Если Рамафоса хочет быть другом такого империалистического разжигателя войны, как Путин, это его дело», – сказала Эмма Пауэлл, представитель ДА по международным вопросам. Но поскольку АНК получил на выборах лишь 40,2% голосов, у него нет права делать политические заявления от имени правительства, не договорившись с партнерами по коалиции, заявила она.

Рамафосу уже обвиняют в двойных стандартах, поскольку в 2022 г. его правительство не осудило вторжение России в Украину, объясняя это как раз традиционной политикой неприсоединения к разным альянсам, но в январе 2024 г. ЮАР обратилась в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде против палестинцев в секторе Газа.