Между Германией и Ираном напряженность. Берлин отзывает посла

Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций.

«После убийства Джамшида Шармахда иранским режимом сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ незамедлительно был вызван поверенный в делах Ирана», - говорится в заявлении МИД ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X.