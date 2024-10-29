Между Германией и Ираном напряженность. Берлин отзывает посла
Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций.
«После убийства Джамшида Шармахда иранским режимом сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ незамедлительно был вызван поверенный в делах Ирана», - говорится в заявлении МИД ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X.
МИД Германии выразил решительный протест против действий властей Ирана и «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия».
Посол Германии в Тегеране, как отметили в МИД ФРГ, «решительно протестовал против убийства Шармахда». «Министр иностранных дел Бербок после этого отозвала посла Германии в Берлин для консультаций», - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
28 октября Джамшид Шармахд, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в терроризме. Приговор осудили власти Германии и Евросоюза.