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Между Германией и Ираном напряженность. Берлин отзывает посла

15:12 1209

Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций.

«После убийства Джамшида Шармахда иранским режимом сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ незамедлительно был вызван поверенный в делах Ирана», - говорится в заявлении МИД ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X.

МИД Германии выразил решительный протест против действий властей Ирана и «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия».

Посол Германии в Тегеране, как отметили в МИД ФРГ, «решительно протестовал против убийства Шармахда». «Министр иностранных дел Бербок после этого отозвала посла Германии в Берлин для консультаций», - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

28 октября Джамшид Шармахд, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в терроризме. Приговор осудили власти Германии и Евросоюза.

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