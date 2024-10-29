Банк ABB – главный банковский партнер COP29

Посетителям павильона будет представлена информация о стратегических целях устойчивого развития Банка ABB и ключевой роли финансовых институтов в ускорении зеленого роста страны. Гости узнают об устойчивом финансировании торговли и зеленых инвестиций, поддержке банков в увеличении доли использования возобновляемых источников энергии, а также о современных цифровых решениях, таких как интернет-банкинг. Дополнительно будут продемонстрированы уникальные возможности приложения ABB Biz для развития малого бизнеса и преимущества платформы Tezödə для удобного и быстрого совершения платежей.

Банк ABB, один из крупнейших финансовых институтов региона, выступает в качестве главного банковского партнера международного мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане с 11 по 22 ноября этого года. Банк ABB примет участие в мероприятии, представив свой павильон, в котором будут организованы разнообразные презентации и встречи.

Кроме того, на мероприятии будут затронуты такие важные темы, как цифровизация банковского сектора для обеспечения устойчивого будущего, внедрение зеленых технологий, устойчивое финансирование в Азербайджане и регионе, а также ключевая роль зеленых финтех-решений и климатических технологий в борьбе с изменением климата. Вниманию участников будет представлен калькулятор углеродного следа, обсуждены вопросы устойчивого развития и воспитания детей в духе экологических ценностей, формирования у молодого поколения инновационного мышления, а также важная роль женщин-лидеров в продвижении устойчивого развития.

14 ноября на COP29 состоится «День финансов, инвестиций и торговли», а 16 ноября пройдет «День науки, технологий и инноваций / цифровизации». Банк ABB примет активное участие в каждом из этих тематических дней, организовав специальные мероприятия.

В рамках мероприятия также пройдут стартап-сессии, где будут представлены перспективные проекты, успешно завершившие инкубационный этап в Центре инноваций Банка ABB. Эти стартапы получат возможность презентовать свои идеи потенциальным инвесторам, что открывает для них реальные шансы на привлечение финансирования и дальнейшее развитие.

Во время COP29 планируется подписание ряда важных соглашений между Банком ABB и международными партнерами, что укрепит сотрудничество в области устойчивого развития и зеленых технологий.

Важно отметить, что COP (Conference of the Parties) — это Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Это ежегодное международное событие, на котором председательство поочередно передается между пятью регионами ООН. COP играет решающую роль как ключевая мировая платформа для координации и усиления глобальных инициатив в борьбе с изменением климата.

COP — одно из ключевых глобальных мероприятий, направленных на борьбу с изменением климата. Его главная цель — ограничение глобального потепления, сокращение выбросов углекислого газа и уменьшение последствий климатических изменений. В рамках этого события страны получают возможность обсуждать актуальные проблемы и заключать международные соглашения, а также пересматривать и актуализировать свои климатические обязательства и стратегии действий.

Ознакомиться с программой мероприятий, запланированных в павильоне Банка ABB на COP29, можно здесь.

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