Омбудсмен Азербайджана с ташкентскими преподавателями и студентами

28 октября 2024 года в ходе своего визита в Узбекистан омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с преподавателями и студентами Ташкентского государственного юридического университета. Во встрече также приняла участие омбудсмен Узбекистана Ферузa Эшматова.

В своем выступлении С.Алиева отметила, что во время наблюдения за выборами в Узбекистане была зафиксирована высокая активность избирателей и массовое участие граждан в выборах.

Она также поделилась информацией о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека. В частности, было упомянуто, что на основе результатов фактических миссий, проведенных в ходе Второй Карабахской войны и в поствоенный период, были подготовлены отчеты о нарушениях прав человека, совершенных Арменией в течение тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, а также о преступлениях на почве ненависти.

Эти отчеты были направлены в международные организации, омбудсменам и национальным институтам по правам человека иностранных стран. Студенты также задавали интересующие их вопросы, на которые были даны подробные ответы.