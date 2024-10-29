Эрдоган поздравляет Кобахидзе с победой «Грузинской мечты»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на выборах.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выборы, которые выявили волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной обстановке, передают грузинские СМИ.

«Искренне поздравляю партию «Грузинская мечта» под Вашим лидерством с победой и первым местом на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2024 года. Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Отрадно, что выборы, выявившие волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной обстановке. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья», – отметил президент Турции.