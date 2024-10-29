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Azercell собрал любителей литературы в рамках проекта «Книжный клуб»

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16:20 232

Azercell продолжает вносить свой вклад в популяризацию литературного наследия Азербайджана в рамках проекта «Книжный клуб». 25 октября встреча клуба прошла с участием известных деятелей культуры. Гостями литературного вечера стали писатель Джейхун Хидаятлы, чтец Хазар Сулейманлы и сценарист Азер Айдемир.

Директор департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Сона Аббасова, выступившая на мероприятии, рассказала гостям о реализуемом проекте. «Книжный клуб служит развитию культуры чтения в обществе, особенно среди молодежи. Azercell на протяжении многих лет поддерживает проекты, направленные на сохранение нашего культурного наследия. С 2017 года компания в рамках проекта «Аудиокнига» вносит свой вклад в обогащение цифрового контента на азербайджанском языке и содействует продвижению нашего литературного достояния за рубежом», - отметила С.Аббасова.

Во время встречи Хазар Сулейманлы ознакомил участников с творчеством Вагифа Самедоглу, прочитав отрывки из его стихов. Также обсуждались произведения, ставшие важной частью современной азербайджанской литературы, в том числе роман Əqrəb (Скорпион) и его экранизация — сериал Əqrəb Mövsümü (Сезон скорпиона).

Помимо приглашенных деятелей культуры, в мероприятии также приняли участие члены «Книжного клуба» Azercell, которые прочитали отрывки из пьес Джафара Джаббарлы «Севиль» и «Алмаз», размещенных на платформах Bookmate и Литрес.

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