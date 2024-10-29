Си Цзиньпин обратился к Байдену с просьбой

Лидер Китая Си Цзиньпин при встрече с американским президентом Джо Байденом в ноябре прошлого года попросил его изменить формулировки, используемые США в официальных заявлениях по Тайваню, сообщили источники Reuters.

Китай настаивает, чтобы США «выступали против независимости Тайваня», а «не поддерживали» его независимость, как сейчас. После общения двух лидеров просьбу повторяли советники Си Цзиньпина, но США отказались менять формулировки, пишет агентство.

Белый дом ответил на запрос Reuters заявлением с использованием той фразы, которая не устраивает Китай.

«Администрация Байдена — Харрис последовательно придерживается нашей давней политики «одного Китая», — подчеркнули в заявлении.

Китайский МИД переадресовал запрос агентства в США, поскольку «позиция Китая по тайваньскому вопросу ясна и последовательна».

«Лидерам в Пекине, без сомнений, очень хотелось бы, чтобы Джо Байден говорил о Тайване совсем не то, что он говорит», — заявил агентству высокопоставленный американский чиновник, добавив, что Байден будет придерживаться стандартной формулировки США о независимости Тайваня.