USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Али Асадов поздравляет вице-президента Турции

16:43 218

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турецкой Республики Джевдету Йылмазу по случаю Дня Республики.

Как сообщили в Кабинете Министров Азербайджана, в письме Али Асадова  отмечается, что Турция превратилась в одну из могущественных стран, которая с каждым днем становится сильнее, развивается и имеет весомый голос на международной арене. Подчеркивается, что Азербайджан как братская страна радуется успехам Турции и гордится ее растущим влиянием в мире.

В письме подчеркивается, что изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация - два государства» не только выражает братство, единство и солидарность двух народов, но и отражает истинную сущность двусторонних отношений.

Подчеркивается, что благодаря совместным усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими странами в мировом масштабе. Выражена уверенность, что азербайджано-турецкие отношения, достигшие пика с Шушинской декларацией, продолжат успешно развиваться.

Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 429
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 7208
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 3801
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
16:48 426
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
16:43 219
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
14:01 4910
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим»
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим» фото; обновлено 15:48
15:48 4534
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
15:02 1680
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7887
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 3726
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 4870

ЭТО ВАЖНО

Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 429
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 7208
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 3801
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk
16:48 426
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
Али Асадов поздравляет вице-президента Турции
16:43 219
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
14:01 4910
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим»
Кадыров пообещал возмездие за атаку на Чечню: «Мы с нами шутить не позволим» фото; обновлено 15:48
15:48 4534
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
Фуад Нагиев в Шуше о нафталановой нефти
15:02 1680
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня
Сатисфакцию за пощечину не требуют через два дня главная тема
00:06 7887
62 фальшивых билета в Азербайджан
62 фальшивых билета в Азербайджан
13:53 3726
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 4870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться