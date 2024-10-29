Али Асадов поздравляет вице-президента Турции

Как сообщили в Кабинете Министров Азербайджана, в письме Али Асадова отмечается, что Турция превратилась в одну из могущественных стран, которая с каждым днем становится сильнее, развивается и имеет весомый голос на международной арене. Подчеркивается, что Азербайджан как братская страна радуется успехам Турции и гордится ее растущим влиянием в мире.

В письме подчеркивается, что изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация - два государства» не только выражает братство, единство и солидарность двух народов, но и отражает истинную сущность двусторонних отношений.

Подчеркивается, что благодаря совместным усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими странами в мировом масштабе. Выражена уверенность, что азербайджано-турецкие отношения, достигшие пика с Шушинской декларацией, продолжат успешно развиваться.