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Секретный пункт плана победы Зеленского: ракеты Tomahawk

16:48 428

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из секретных пунктов плана победы, представленного странам Запада в сентябре-октябре, запросил у союзников крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом сообщила 29 октября газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, об этом говорится в тайном приложении пункта плана, известного как «Сдерживание». Собеседник NYT назвал требование Зеленского «абсолютно невыполнимым».

Дальность полета ракет Tomahawk превышает 2400 километров, что в семь раз превышает дальность ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре-октябре представил свой план победы союзникам в США и странах Европы, а также жителям Украины. Среди пунктов плана — приглашение Украины в НАТО, усиление Вооруженных сил Украины, «неядерное сдерживание» России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ.

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