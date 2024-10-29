Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест

Крупнейший климатический саммит мира создает серьезную нагрузку на весьма ограниченный гостиничный фонд Баку, вызывая беспрецедентный рост цен. По данным Hotel News Resources, стоимость номеров в отелях азербайджанской столицы увеличилась на 379 процентов по сравнению со средним показателем за 2024 год. Кроме того, 92 процента отелей Баку уже не имеют доступных номеров на 13 ноября, а более 75 процентов отелей полностью заняты с 11 по 15 ноября. Данная тенденция отражает наивысший уровень спроса, вызванный приездом мировых лидеров на саммит.

Как отмечает Hotel News Resources, «с усилением климатических мер конференция ООН по климату (COP) превратилась из дипломатической встречи в масштабное глобальное событие». Учитывая, что «на кону будущее планеты и финансирование в сотни миллиардов долларов», мероприятие должно привлечь десятки тысяч участников. Сочетание небольшого рынка отелей Баку с огромным спросом ведет к рекордно высоким ценам, что эксперты называют «идеальным штормом» для экстремального подорожания проживания. Данные указывают на резкий скачок спроса на отели Баку в период COP29, при этом самое значительное давление приходится на первые дни мероприятия. Несмотря на то что конференция продлится с 11 по 22 ноября, основной пик приходится на саммит мировых лидеров (12–13 ноября). Анализ показывает, что доступность номеров достигла исторического минимума. Это можно увидеть на примере доли отелей, не выставляющих номера на открытый рынок, что указывает на очень высокий спрос из-за распродажи номеров и ограничений по продолжительности проживания, а также закрытия.

Данный показатель вводится в начале первой недели конференции, но превышает типичные уровни как для Баку, так и для гостиничного рынка в целом на протяжении всей конференции. Затем процент быстро падает, что указывает на по-прежнему высокий спрос, но более слабое предложение номеров на второй неделе конференции: доля недоступных отелей снизилась с 68 процентов 18 ноября до 24 процентов 24 ноября. На неделю, начинающуюся 11 ноября, объявленная цена стандартного гостиничного номера составляет 676 долларов США. Это на 364 процента больше по сравнению с той же неделей 2023 года и на 379 процентов больше по сравнению со средним значением объявленных и зарегистрированных цен за 2024 год. Сайт отмечает, что во время саммита COP28, прошедшего в прошлом году в Дубае, спрос был еще выше, однако количество мест в отелях этого города намного превышает количество номеров в отелях Баку. Так, в Дубае насчитывается около 150 тысяч гостиничных номеров, тогда как во всем Азербайджане, включая столицу, данный показатель составляет всего 57 тысяч.