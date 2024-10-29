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Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест

не наши подробности
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
16:57 2670

Крупнейший климатический саммит мира создает серьезную нагрузку на весьма ограниченный гостиничный фонд Баку, вызывая беспрецедентный рост цен. По данным Hotel News Resources, стоимость номеров в отелях азербайджанской столицы увеличилась на 379 процентов по сравнению со средним показателем за 2024 год.

Кроме того, 92 процента отелей Баку уже не имеют доступных номеров на 13 ноября, а более 75 процентов отелей полностью заняты с 11 по 15 ноября. Данная тенденция отражает наивысший уровень спроса, вызванный приездом мировых лидеров на саммит.

На неделю, начинающуюся 11 ноября, объявленная цена стандартного гостиничного номера составляет 676 долларов США. Это на 364 процента больше по сравнению с той же неделей 2023 года

Как отмечает Hotel News Resources, «с усилением климатических мер конференция ООН по климату (COP) превратилась из дипломатической встречи в масштабное глобальное событие». Учитывая, что «на кону будущее планеты и финансирование в сотни миллиардов долларов», мероприятие должно привлечь десятки тысяч участников.

Сочетание небольшого рынка отелей Баку с огромным спросом ведет к рекордно высоким ценам, что эксперты называют «идеальным штормом» для экстремального подорожания проживания.

Данные указывают на резкий скачок спроса на отели Баку в период COP29, при этом самое значительное давление приходится на первые дни мероприятия. Несмотря на то что конференция продлится с 11 по 22 ноября, основной пик приходится на саммит мировых лидеров (12–13 ноября). Анализ показывает, что доступность номеров достигла исторического минимума.

Это можно увидеть на примере доли отелей, не выставляющих номера на открытый рынок, что указывает на очень высокий спрос из-за распродажи номеров и ограничений по продолжительности проживания, а также закрытия.

Потенциальное количество участников превышает число мест в бакинских отелях

Данный показатель вводится в начале первой недели конференции, но превышает типичные уровни как для Баку, так и для гостиничного рынка в целом на протяжении всей конференции. Затем процент быстро падает, что указывает на по-прежнему высокий спрос, но более слабое предложение номеров на второй неделе конференции: доля недоступных отелей снизилась с 68 процентов 18 ноября до 24 процентов 24 ноября.

На неделю, начинающуюся 11 ноября, объявленная цена стандартного гостиничного номера составляет 676 долларов США. Это на 364 процента больше по сравнению с той же неделей 2023 года и на 379 процентов больше по сравнению со средним значением объявленных и зарегистрированных цен за 2024 год.

Сайт отмечает, что во время саммита COP28, прошедшего в прошлом году в Дубае, спрос был еще выше, однако количество мест в отелях этого города намного превышает количество номеров в отелях Баку. Так, в Дубае насчитывается около 150 тысяч гостиничных номеров, тогда как во всем Азербайджане, включая столицу, данный показатель составляет всего 57 тысяч.

Для участия в COP29 зарегистрировались около 34 тысяч человек, что на 35 тысяч меньше, чем в COP28

Для участия в COP28 зарегистрировались 69 тысяч 500 гостей, что составляет примерно половину гостиничных мест Дубая. Фактически же участники COP28 заняли около четверти всех мест в дубайских отелях. Несмотря на это, в Дубае цены на отели в первую неделю саммита выросли примерно на 70 процентов.

По информации, опубликованной на прошлой неделе, для участия в COP29 зарегистрировались около 34 тысяч человек, что на 35 тысяч меньше, чем в COP28. Ожидается, что число зарегистрированных участников вырастет в ближайшие дни, однако прогнозы показывают, что общее количество участников COP29 будет на 20 тысяч меньше, чем на COP28. Тем не менее потенциальное количество участников превышает число мест в бакинских отелях.

Следует отметить, что организационный комитет по подготовке к COP29 заверяет, что проблем с размещением участников не возникнет. Ожидается, что гости будут размещаться не только в отелях, но и в некоторых элитных жилых комплексах Баку.

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