Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
В Копенгагене с 29 по 31 октября проходит 74-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.
Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых Организацией для устранения этих недостатков.
В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения, председатель 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии.
После выступлений Тедроса Адханома Гебрейесуса и Ханса Генри Клюге на обсуждение была представлена повестка дня сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. В повестку дня сессии включены такие вопросы, как избрание председателя 74-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, обсуждения по состоянию здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ и стратегическим действиям, предпринимаемым Организацией для достижения целей «Европейской программы работы на 2020–2025 годы» и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и др.
По результатам голосования Ханс Генри Клюге был переизбран председателем Европейского регионального комитета ВОЗ.
Выступивший на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев, поприветствовав участников мероприятия, в первую очередь поздравил Ханса Генри Клюге с переизбранием на этот пост. По словам главы делегации, обеспечение здоровья населения важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития и создания прочных систем здравоохранения: «В связи с ростом продолжительности жизни в мировом масштабе охрана здоровья населения становится первостепенной задачей. Одной из целей «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, является обеспечение здорового образа жизни граждан».
Было доведено до внимания, что за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и финансированию здравоохранения: «За прошедший период построено или капитально отремонтировано, а также оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медучреждений».
Теймур Мусаев отметил, что внедрение обязательного медицинского страхования по всей стране с 1 апреля 2021 года стало важным событием в социально-экономической жизни республики и обеспечило новые экономические основы для современного финансирования системы здравоохранения. В своем выступлении министр особо подчеркнул, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». В Распоряжении главы государства отмечается, что Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата: «Азербайджан всегда привержен «зеленой» повестке дня и в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29».
Глава азербайджанской делегации сообщил, что наша страна в качестве председателя COP29 объявила о запуске «Бакинской инициативы по человеческому развитию для климатической стабильности»: «Данная инициатива направлена на укрепление межсекторального взаимодействия и взаимодополняемости между образованием, здравоохранением и занятостью».
Было подчеркнуто, что в рамках программы «Великое возвращение» правительство Азербайджана проводит важные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий: «Однако чрезмерное загрязнение ранее оккупированных земель минами и взрывчатыми веществами создает препятствия для своевременной реализации мероприятий, предусмотренных в Программе, затрудняет процессы переселения. После окончания Второй Карабахской войны жертвами мин стал 381 человек. Это создает определенные трудности для национальной системы здравоохранения».
«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики совместно со страновым офисом ВОЗ запустило проект психологической поддержки для здоровой интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы. «Оставаясь приверженными повестке «Здоровье для каждого», мы обеспечим доступ к качественным медицинским услугам на всей территории страны», - отметил в заключение Теймур Мусаев.
Сессия продолжит свою работу дискуссиями на различные темы в рамках панельных сессий и завершится 31 октября.
Региональный комитет является высшим руководящим органом для 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, который определяет направления для деятельности в сфере улучшения здоровья и санитарно-гигиенических условий жизни людей.