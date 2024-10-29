Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…

В Копенгагене с 29 по 31 октября проходит 74-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых Организацией для устранения этих недостатков. В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения, председатель 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии. После выступлений Тедроса Адханома Гебрейесуса и Ханса Генри Клюге на обсуждение была представлена повестка дня сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. В повестку дня сессии включены такие вопросы, как избрание председателя 74-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, обсуждения по состоянию здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ и стратегическим действиям, предпринимаемым Организацией для достижения целей «Европейской программы работы на 2020–2025 годы» и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и др. По результатам голосования Ханс Генри Клюге был переизбран председателем Европейского регионального комитета ВОЗ.

Выступивший на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев, поприветствовав участников мероприятия, в первую очередь поздравил Ханса Генри Клюге с переизбранием на этот пост. По словам главы делегации, обеспечение здоровья населения важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития и создания прочных систем здравоохранения: «В связи с ростом продолжительности жизни в мировом масштабе охрана здоровья населения становится первостепенной задачей. Одной из целей «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, является обеспечение здорового образа жизни граждан». Было доведено до внимания, что за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и финансированию здравоохранения: «За прошедший период построено или капитально отремонтировано, а также оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медучреждений». Теймур Мусаев отметил, что внедрение обязательного медицинского страхования по всей стране с 1 апреля 2021 года стало важным событием в социально-экономической жизни республики и обеспечило новые экономические основы для современного финансирования системы здравоохранения. В своем выступлении министр особо подчеркнул, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». В Распоряжении главы государства отмечается, что Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата: «Азербайджан всегда привержен «зеленой» повестке дня и в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29».