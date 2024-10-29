Пентагону не хватает ракет

Аналитики и официальные лица заявляли, что Пентагон беспокоит возможность потратить свои запасы ракет быстрее, чем их удастся заполнить. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане.

Военные США из-за роста интенсивности конфликтов в мире, в частности, на Ближнем Востоке, могут предстать перед дефицитом зенитных ракет, сообщает The Wall Street Journal.

Так, в мае министр ВМС США Карлос дель Торо отмечал, что он добивается от промышленности увеличения производства зенитных ракет Standard Missile, поскольку Пентагон разместил их в большом количестве на Ближнем Востоке.

«Чем совершеннее ракета, тем сложнее ее создавать», - объяснял министр.

США за прошлые годы накопили запасы ракет-перехватчиков, но через месяц конфликта на Ближнем Востоке тратят десятки таких ракет, а производство не успевает заполнить запасы.

По данным WSJ, американские военные использовали ракеты Standard Missile при защите Израиля от ударов Ирана и при отражении атак йеменских мятежников-хуситов на корабле западных стран в Красном море.

По нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ВС США потратили более 100 ракет, их стоимость оценивается более чем в $1,8 млрд.