USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Пентагону не хватает ракет

17:12 902

Военные США из-за роста интенсивности конфликтов в мире, в частности, на Ближнем Востоке, могут предстать перед дефицитом зенитных ракет, сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики и официальные лица заявляли, что Пентагон беспокоит возможность потратить свои запасы ракет быстрее, чем их удастся заполнить. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане.

Так, в мае министр ВМС США Карлос дель Торо отмечал, что он добивается от промышленности увеличения производства зенитных ракет Standard Missile, поскольку Пентагон разместил их в большом количестве на Ближнем Востоке.

«Чем совершеннее ракета, тем сложнее ее создавать», - объяснял министр.

США за прошлые годы накопили запасы ракет-перехватчиков, но через месяц конфликта на Ближнем Востоке тратят десятки таких ракет, а производство не успевает заполнить запасы.

По данным WSJ, американские военные использовали ракеты Standard Missile при защите Израиля от ударов Ирана и при отражении атак йеменских мятежников-хуситов на корабле западных стран в Красном море.

По нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ВС США потратили более 100 ракет, их стоимость оценивается более чем в $1,8 млрд.

Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 2671
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 4618
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 5868
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 1590
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 1171
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 2210
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 1443
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 935
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
17:04 614
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 891
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 9673

ЭТО ВАЖНО

Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 2671
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 4618
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 5868
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 1590
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 1171
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 2210
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 1443
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 935
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
17:04 614
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 891
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 9673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться