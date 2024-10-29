Подделки уже на вашем производстве! Почему каждый подшипник – это бомба с таймером?

Уважаемые руководители, владельцы бизнесов! Вы уверены, что подшипники, которые вы используете на вашем предприятии, действительно оригинальные? Если хотя бы на секунду возникло сомнение, пришло время задуматься. Подделки заполонили рынок, и это уже не просто проблема качества. Это угроза для вашего производства, вашей репутации и для окружающей среды. Поддельные подшипники – скрытая угроза На первый взгляд, подделка может выглядеть как оригинальный продукт, но за этим внешним сходством скрываются огромные риски: Неожиданные поломки и простои . Неоригинальные подшипники изготавливаются из низкокачественных материалов с применением устаревших технологий, что ускоряет их износ. Каждый неожиданный сбой – это убытки и потерянное время.

. Неоригинальные подшипники изготавливаются из низкокачественных материалов с применением устаревших технологий, что ускоряет их износ. Каждый неожиданный сбой – это убытки и потерянное время. Угроза безопасности . Поломка подшипников может привести к авариям, угрожающим здоровью и жизни ваших сотрудников. Можете ли вы себе позволить рисковать безопасностью людей?

. Поломка подшипников может привести к авариям, угрожающим здоровью и жизни ваших сотрудников. Можете ли вы себе позволить рисковать безопасностью людей? Экологический ущерб. Контрафактные подшипники нужно менять чаще, а следовательно, их расход больше. Чем чаще вы производите ремонт оборудования, тем больше энергии и ресурсов вы тратите. Это увеличивает углеродный след вашего производства – вопрос, который активно обсуждается на предстоящем COP29. Приобретение оригинальных подшипников – эффективный и измеримый способ снизить выбросы CO2.

Подделки наносят вред не только вашему производству, но и планете Вы как руководитель отвечаете за экологическую ответственность предприятия. Пренебрежение качеством компонентов, таких как подшипники, может привести к увеличению выбросов CO2, что ставит под угрозу выполнение международных обязательств по снижению углеродного следа. Оригинальные подшипники SKF разрабатываются с учетом самых строгих экологических стандартов, в них применены новейшие технологи для уменьшения трения и снижения энергопотребления, что помогает вашему предприятию быть частью решения, а не проблемы. Как защититься? К счастью, есть простой способ избежать этих рисков. Приложение SKF Authenticate позволяет вам проверить подлинность подшипников за несколько секунд. Просто сфотографируйте маркировки на подшипнике и упаковке, отправьте их в SKF и вы будете уверены, что используете только оригинальные подшипники от SKF. Гарантированный способ избежать приобретения подделки — это приобретение подшипников у авторизованных дистрибьюторов SKF.