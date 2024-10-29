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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Подделки уже на вашем производстве! Почему каждый подшипник – это бомба с таймером?

11:00 1412

Уважаемые руководители, владельцы бизнесов! Вы уверены, что подшипники, которые вы используете на вашем предприятии, действительно оригинальные? Если хотя бы на секунду возникло сомнение, пришло время задуматься. Подделки заполонили рынок, и это уже не просто проблема качества. Это угроза для вашего производства, вашей репутации и для окружающей среды.

Поддельные подшипники – скрытая угроза

На первый взгляд, подделка может выглядеть как оригинальный продукт, но за этим внешним сходством скрываются огромные риски:

  • Неожиданные поломки и простои. Неоригинальные подшипники изготавливаются из низкокачественных материалов с применением устаревших технологий, что ускоряет их износ. Каждый неожиданный сбой – это убытки и потерянное время.
  • Угроза безопасности. Поломка подшипников может привести к авариям, угрожающим здоровью и жизни ваших сотрудников. Можете ли вы себе позволить рисковать безопасностью людей?
  • Экологический ущерб. Контрафактные подшипники нужно менять чаще, а следовательно, их расход больше. Чем чаще вы производите ремонт оборудования, тем больше энергии и ресурсов вы тратите. Это увеличивает углеродный след вашего производства – вопрос, который активно обсуждается на предстоящем COP29. Приобретение оригинальных подшипников – эффективный и измеримый способ снизить выбросы CO2.

Подделки наносят вред не только вашему производству, но и планете

Вы как руководитель отвечаете за экологическую ответственность предприятия. Пренебрежение качеством компонентов, таких как подшипники, может привести к увеличению выбросов CO2, что ставит под угрозу выполнение международных обязательств по снижению углеродного следа. Оригинальные подшипники SKF разрабатываются с учетом самых строгих экологических стандартов, в них применены новейшие технологи для уменьшения трения и снижения энергопотребления, что помогает вашему предприятию быть частью решения, а не проблемы.

Как защититься?

К счастью, есть простой способ избежать этих рисков. Приложение SKF Authenticate позволяет вам проверить подлинность подшипников за несколько секунд. Просто сфотографируйте маркировки на подшипнике и упаковке, отправьте их в SKF и вы будете уверены, что используете только оригинальные подшипники от SKF. Гарантированный способ избежать приобретения подделки — это приобретение подшипников у авторизованных дистрибьюторов SKF.

Скачайте приложение SKF Authenticate в Apple App Store или Google Play и защитите ваше производство от подделок!

Не рискуйте своим бизнесом и экологической репутацией. Проверьте, уверены ли вы в подлинности своих подшипников прямо сейчас!

Помощь в подборе подшипников других брендов

Если вы используете подшипники других брендов, наши специалисты готовы помочь в проверке их подлинности и качественном подборе. Мы гарантируем профессиональный подход и рекомендации, которые позволят вам избежать рисков и обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования. Для более подробной информации пишите [email protected], звоните (050) 590 92 72.

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