Подделки уже на вашем производстве! Почему каждый подшипник – это бомба с таймером?
Уважаемые руководители, владельцы бизнесов! Вы уверены, что подшипники, которые вы используете на вашем предприятии, действительно оригинальные? Если хотя бы на секунду возникло сомнение, пришло время задуматься. Подделки заполонили рынок, и это уже не просто проблема качества. Это угроза для вашего производства, вашей репутации и для окружающей среды.
Поддельные подшипники – скрытая угроза
На первый взгляд, подделка может выглядеть как оригинальный продукт, но за этим внешним сходством скрываются огромные риски:
- Неожиданные поломки и простои. Неоригинальные подшипники изготавливаются из низкокачественных материалов с применением устаревших технологий, что ускоряет их износ. Каждый неожиданный сбой – это убытки и потерянное время.
- Угроза безопасности. Поломка подшипников может привести к авариям, угрожающим здоровью и жизни ваших сотрудников. Можете ли вы себе позволить рисковать безопасностью людей?
- Экологический ущерб. Контрафактные подшипники нужно менять чаще, а следовательно, их расход больше. Чем чаще вы производите ремонт оборудования, тем больше энергии и ресурсов вы тратите. Это увеличивает углеродный след вашего производства – вопрос, который активно обсуждается на предстоящем COP29. Приобретение оригинальных подшипников – эффективный и измеримый способ снизить выбросы CO2.
Подделки наносят вред не только вашему производству, но и планете
Вы как руководитель отвечаете за экологическую ответственность предприятия. Пренебрежение качеством компонентов, таких как подшипники, может привести к увеличению выбросов CO2, что ставит под угрозу выполнение международных обязательств по снижению углеродного следа. Оригинальные подшипники SKF разрабатываются с учетом самых строгих экологических стандартов, в них применены новейшие технологи для уменьшения трения и снижения энергопотребления, что помогает вашему предприятию быть частью решения, а не проблемы.
Как защититься?
К счастью, есть простой способ избежать этих рисков. Приложение SKF Authenticate позволяет вам проверить подлинность подшипников за несколько секунд. Просто сфотографируйте маркировки на подшипнике и упаковке, отправьте их в SKF и вы будете уверены, что используете только оригинальные подшипники от SKF. Гарантированный способ избежать приобретения подделки — это приобретение подшипников у авторизованных дистрибьюторов SKF.
Скачайте приложение SKF Authenticate в Apple App Store или Google Play и защитите ваше производство от подделок!
Не рискуйте своим бизнесом и экологической репутацией. Проверьте, уверены ли вы в подлинности своих подшипников прямо сейчас!
Помощь в подборе подшипников других брендов
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