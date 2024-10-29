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Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

17:30 935

Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он наблюдал за ходом учений из ситуационного центра.

«Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», — сказал президент РФ, которого цитирует РБК.

По словам главы государства, Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней мерой, а ядерная триада — по-прежнему надежный гарант суверенитета страны. «Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — сказал Путин.

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.

Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет.

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами.

Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.

Из всех стран мира всеми компонентами триады обладают только Россия, США и Китай.

Стратегические силы сдерживания (ССС) включают в себя стратегические наступательные силы и стратегические оборонительные силы. Они предназначены для сдерживания агрессии или нанесения агрессору поражения, в том числе и с использованием ядерного оружия.

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