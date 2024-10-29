Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка

Согласно материалам дела, Бахруз Аскеров планировал совершить ряд терактов. Вся осуществляемая Аскеровым и его сообщниками деятельность координировалась через мессенджер WhatsApp.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова гособвинитель представил обвинительное заключение.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Бахруза Аскерова, обвиняемого в подготовке покушения на главу Исполнительной власти Ленкоранского района.

Основной целью Аскерова был глава Исполнительной власти Ленкоранского района Талех Гарашев. Мужчина регулярно следил за чиновником, изучая его распорядок дня и маршруты передвижения, чтобы впоследствии осуществить покушение. Еще он поручил своим сообщникам убить местного учителя английского языка — иностранного гражданина.

Однако преступные планы были сорваны оперативными действиями Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

На заседании Бахруз Аскеров частично признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Защитник Аскерова предложила сначала заслушать показания потерпевших и свидетелей, а затем допросить обвиняемого.

Суд продолжится 3 декабря.