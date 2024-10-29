Новые подробности удара Израиля по Ирану

В результате ударов Израиля по Ирану в ночь на 26 октября повреждены несколько построек на базе Корпуса стражей исламской революции в провинции Семнан, сообщает AP со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs PBC.

На этой базе находится космический центр Шахруд под управлением ВВС КСИР. Его используют для осуществления Корпусом собственной космической программы и для сборки баллистических ракет.

Иранские власти ранее сообщали об ударах Ирана по провинциям Тегеран, Илам и Хузестан, но не упоминали провинцию Семнан, отмечает AP.

На изображениях можно рассмотреть разрушенное центральное строение, повреждения еще на трех постройках и на одном ангаре. Также на фотографиях на территории комплекса видны транспортные средства, вероятно, с официальными лицами, оценивающими последствия удара.