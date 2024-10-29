Успех молодых боксеров Азербайджана на Гимназиаде
Сборная Азербайджана по боксу заняла первое место в командном зачете на Гимназиаде в Манаме (Бахрейн). В многоборье среди школьников у сборной 18 медалей, из которых 11 пришлось на боксеров, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана.
Али Алиев (46 кг), Шахин Мустафаев (48 кг), Нихад Гасымов (50 кг), Закир Гасанзаде (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг) и Рза Рзаев (70 кг) завоевали титул чемпионов Гимназиады. Валех Эйвазлы (66 кг) удостоился серебра, Адиль Залов (75 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг) завоевали бронзу.
В результате сборная Азербайджана, состоящая из молодых боксеров, завоевавших 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, заняла первое место в общекомандном зачете.
Среди девушек золотые медали у Гюляр Гусейновой (46 кг), Банучичек Насирли (48 кг), Амины Таги (54 кг) и Дениз Бабаевой (63 кг). Бронзовые медали выиграли Айлин Назарова (50 кг), Айсу Микаилова (52 кг) и Мелек Гумбатова (57 кг).