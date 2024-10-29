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В Евросоюзе обсудят «сложную ситуацию в Грузии»

17:54 535

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созвал во вторник срочное заседание комитета ЕС по политике и безопасности для обсуждения «сложной ситуации в Грузии» после парламентских выборов в стране.

«Я попросил комитет по политике и безопасности собраться сегодня для срочного обсуждения сложной ситуации в Грузии. Я также включил это в повестку дня ноябрьского заседания Совета по иностранным делам», - говорится в заявлении Борреля.

По его словам, «события в Грузии после парламентских выборов 26 октября вызывают большую тревогу». «Я прошу провести прозрачное расследование. Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны расследовать нарушения, случаи давления и запугивания избирателей, которые влияют на доверие общественности к процессу и о которых сообщили наблюдатели. Эти нарушения должны быть устранены быстро, прозрачно и независимо», - заявил он.

Боррель считает, что Грузия как страна - кандидат на вступление в ЕС «должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса».

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. По данным ЦИК, у правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» 53,9% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство - Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%).

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