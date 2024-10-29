Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 1179
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан своей страны выйти на постоянные широкомасштабные протесты.
«Тянуть время — в интересах Иванишвили! …Самый эффективный способ непризнания выборов на фоне доказательств — это постоянные широкомасштабные протестные акции. Сейчас дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!» — написал экс-президент Грузии.
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