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Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»

17:59 1179

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан своей страны выйти на постоянные широкомасштабные протесты.

«Тянуть время — в интересах Иванишвили! …Самый эффективный способ непризнания выборов на фоне доказательств — это постоянные широкомасштабные протестные акции. Сейчас дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!» — написал экс-президент Грузии.

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