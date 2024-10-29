Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!

В одной из предыдущих статей мы рассказали о роли азербайджанца Мурада Махмудова, который считается «китом» на рынке криптовалют и ранее работал консультантом в одном из крупнейших инвестиционных банков США — Goldman Sachs, на новом рынкe мемкоинов (https://haqqin.az/analytics/330997). Махмудов родился в Азербайджане и переехал в США в 16 лет. Он изучал финансы и китайский язык, что открыло возможности для путешествий в Китай и Сингапур. Именно там юноша впервые узнал о биткойне и увидел его огромный потенциал.

Позже Махмудов начал инвестировать в новый вид криптовалюты, называемый мемкоинами. В своих исследованиях он заметил параллели между ростом биткоина и мемкоина, что заставило сместить фокус. Мурад стал ярым сторонником мемкоинов как следующего крупного тренда. К 2024 году он был убежден, что мемкоины находятся в суперцикле, готовом к масштабному прорыву. Личный капитал Махмудова превышает 100 миллионов долларов: также выяснилось, что в его электронном кошельке мемкоины на 24 миллиона долларов. Интернет-ресурсы, специализирующиеся на криптовалютах, сообщают о новом прогнозе, который взбудоражил рынок. Мурад Махмудов в своем аккаунте X предсказал, что мемкоин под названием POPCAT вскоре подорожает в четыре раза.

На момент написания прогноза POPCAT торговался около 1,38 доллара, увеличившись на 1,17 процента за последние 24 часа и на 13,56 процента за последнюю неделю. Текущая рыночная капитализация POPCAT составляет около 1,35 миллиарда долларов, что делает его одним из лучших мем-токенов на рынке. Недавние комментарии Мурада возобновили интерес к POPCAT: миллионер выделил несколько ключевых факторов, способствующих росту. Согласно твиту Махмудова, цена POPCAT вскоре может превысить 5 долларов. В 2024 году популярность инвестиций в мемы резко возросла, во многом благодаря влиятельным лицам, таким как Мурад Махмудов, который произвел фурор своими смелыми прогнозами относительно токенов, таких как POPCAT.