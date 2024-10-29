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В Азербайджане начнется процесс электронного перевода учащихся

18:09 615

В Азербайджане 1 ноября в 11:00 начнется процесс электронного перевода учащихся 2-11-х классов.

Процесс перевода учащихся будет осуществляться через портал www.sy.edu.az.

Также учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на поступление в общеобразовательные учреждения через sy.edu.az с 1 ноября по 1 декабря.

Перевод для учащихся подготовительных групп и первых классов будет доступен с 25 ноября в 11:00.

Согласно нововведению, которое будет применяться в системе электронного перевода учащихся в 2024-2025 учебном году, в целях повышения безопасности личных данных пользователей вход в личный кабинет будет осуществляться только через «Единую систему входа» (Digital Login), предоставляемую Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Для ознакомления граждан с нововведением с 31 октября в 15:00 на сайте sy.edu.az будет активирована функция создания личного кабинета и входа в существующий кабинет через Digital Login.

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