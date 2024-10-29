Глава Гагаузии: «Если бы не заступничество Турции…»
18:15 1309
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Турция не позволяет упразднить автономию территории.
«Именно заступничество Турции помогает Гагаузии отстоять особый правовой статус, когда центральные власти фактически пытаются ликвидировать автономию», - заявила Гуцул в поздравительном послании Турции по случаю Дня Республики.
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