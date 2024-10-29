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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Глава Гагаузии: «Если бы не заступничество Турции…»

18:15 1309

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Турция не позволяет упразднить автономию территории.

«Именно заступничество Турции помогает Гагаузии отстоять особый правовой статус, когда центральные власти фактически пытаются ликвидировать автономию», - заявила Гуцул в поздравительном послании Турции по случаю Дня Республики.

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