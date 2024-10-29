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Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»

18:27 1867

Летиф Эрдоган, один из ближайших соратников покойного лидера террористической организации FETÖ Фетуллаха Гюлена на протяжении 40 лет и покинувший организацию в 2012 году, заявил, Гюлен умер еще 29 мая этого года, а не 20 октября, как объявили официально.

«Я верю, что Фетуллах Гюлен умер 29 мая. Это не просто мое предположение, я говорю на основе фактов. Они скрывали это (смерть лидера FETÖ) в течение 5 месяцев, чтобы избежать раскола в организации», - отметил Летиф Эрдоган. Он также заявил, что Гюлен не был похоронен, как утверждается, на участке своей усадьбы в Пенсильвании.

«То, что они называют траурной церемонией, на самом деле было ритуалом. Я категорически заявляю, что тела Гюлена на том месте, где они говорят, что его похоронили, нет. Похоронили пустой гроб», - добавил Летиф Эрдоган.

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