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Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
18:26 1186

Саудовская Аравия, получившая приглашение в БРИКС в начале 2024 года, так и не стала полноценным членом блока, признал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Когда-то очень-очень давно в одном закрытом учебном заведении штучные преподаватели вдалбливали в наши молодые и не очень толковые головы целый ряд правил. И одно из них гласило примерно следующее: «Если кто-то усиленно впаривает вам определенную информацию – прежде всего постарайтесь понять, почему она так настойчиво навязывается, почему она выгодна одной стороне и почему ее не примет сторона другая». Так, собственно, и получилось с информацией Москвы о том, что саудиты якобы хотят в БРИКС, о чем Кремль настойчиво говорил с января нынешнего года.

Итог этой информационной, не побоюсь этого слова, вакханалии был подведен на недавнем саммите неоднократно любимого мною БРИКС в Казани: «Глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, который приехал в Казань вместо отклонившего приглашение наследного принца Мохаммеда бен Салмана, «будет участвовать в качестве представителя приглашенного государства», сообщил Ушаков ТАСС.

Итог информационной вакханалии: глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд приехал в Казань вместо отклонившего приглашение наследного принца Мохаммеда бен Салмана

 «То есть можно сказать, что Саудовская Аравия будет участвовать не на саммите БРИКС, а на «Аутрич/БРИКС Плюс», — пояснил Ушаков, имея в виду расширенный формат, предусмотренный для стран, которые не входят в организацию.

Переводя с дипломатического на человеческий, власти Саудовской Аравии ни в коей мере не поддались на московские шаманские камлания о БРИКС как о новом «утре человечества, возникающем на руинах старого миропорядка», и поступили вполне прагматично: «Ну, давайте посмотрим, что у вас из этого выйдет, что вы нам можете предложить?».

Что примечательно, еще в январе нынешнего года, когда Кремль объявил, что саудиты вместе с ОАЭ, Эфиопией, Египтом и Ираном вошли в состав БРИКС, министр торговли королевства Маджид аль-Касаби опроверг эти российские заявления. Что, впрочем, не помешало Москве включить Саудовскую Аравию в презентации предстоящего саммита, присоединив ее ВВП и запасы нефти к общей «копилке» БРИКС.

Ушаков с Песковым отвечали по-разному

Статус Саудовской Аравии — крупнейшего в мире экспортера нефти и главного партнера Кремля на глобальном рынке черного золота — не ясен, признавал перед началом саммита БРИКС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча в Казани, по его словам, должна была внести ясность в позицию саудитов. И теперь иллюзий не остается: саудиты не прочь к БРИКС присмотреться – но вступать в него пока категорически не хотят, ограничиваясь ни к чему не обязывающему статусу «наблюдателя». Дескать, время покажет, там видно будет.

И речь даже не о том, что суетливость российского руководства, безусловно, отметили все коллеги по объединению, после чего поставили очередную галочку в свои блокнотики. И не о том, что в любом случае эта ситуация выглядит по отношению к Саудовской Аравии некрасиво, поскольку саудитам пришлось опровергать заявление Кремля, что вряд ли им сильно понравилось.

Все произошедшее имеет смысл рассматривать под двумя ракурсами. Первый – стремление саудитов согласиться на «тур вальса» с Китаем к досаде США, причем в этом треугольнике Москва совершенно лишняя.

Тур вальса с Китаем, а не с Москвой

А второй, коль уж этот тур вальса начался и становится все более зажигательным, – саудиты ни секунды не будут раздумывать над тем, как еще более вытеснить Россию с китайского рынка энергоносителей. Что, кстати, вполне поможет им пережить наступающий этап удешевления нефти.

Нет ни одной цепочки в российско-саудовских отношениях, разрыв которой был бы болезненным для Эр-Рияда. А потому на попытки Кремля навязать кому-то свою идеологию БРИКС саудиты вполне могут отвечать полным игнором. Совершенно не опасаясь для себя негативных последствий.

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