USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

США отказались помогать Украине

18:55 895

США не смогут оказывать Украине военную помощь без принятия на себя серьезных рисков. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

"Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно... Нам больше нечего дать им без принятия на себя серьезных рисков в других местах", — рассказал собеседник британского журнала на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов.

Издание пишет, что военная экономика РФ может столкнуться с кризисом в отдаленной перспективе, но пока она превосходит производственные мощности Запада. Например, ЕС заявляет, что производит более миллиона снарядов в год.

Россия производит в три раза больше, а также получает поддержку от Северной Кореи и Ирана. Солдат ей также хватает. По словам источника в НАТО, РФ вербует по 30 тыс. человек в месяц, что "недостаточно для выполнения внутренних целей", но достаточно для покрытия "гигантских потерь" последних месяцев.

"Россия не может воевать вечно. Но беспокойство среди американских, европейских и украинских чиновников заключается в том, что при нынешних тенденциях Украина достигнет своего предела первой", - пишет The Economist.

Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 2693
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 4625
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 5880
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 1604
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 1186
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 2222
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 1455
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 940
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
17:04 615
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 893
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 9689

ЭТО ВАЖНО

Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 2693
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 4625
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 5880
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 1604
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 1186
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 2222
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 1455
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 940
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
Глава Минздрава рассказывает в Копенгагене о Бакинской инициативе, минной угрозе, ОМС…
17:04 615
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
Банк ABB – главный банковский партнер COP29
16:57 893
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины
Россия «рекордными темпами» захватывает территорию Украины обновлено 15:57
15:57 9689
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться