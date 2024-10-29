США отказались помогать Украине

США не смогут оказывать Украине военную помощь без принятия на себя серьезных рисков. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

"Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно... Нам больше нечего дать им без принятия на себя серьезных рисков в других местах", — рассказал собеседник британского журнала на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов.

Издание пишет, что военная экономика РФ может столкнуться с кризисом в отдаленной перспективе, но пока она превосходит производственные мощности Запада. Например, ЕС заявляет, что производит более миллиона снарядов в год.

Россия производит в три раза больше, а также получает поддержку от Северной Кореи и Ирана. Солдат ей также хватает. По словам источника в НАТО, РФ вербует по 30 тыс. человек в месяц, что "недостаточно для выполнения внутренних целей", но достаточно для покрытия "гигантских потерь" последних месяцев.

"Россия не может воевать вечно. Но беспокойство среди американских, европейских и украинских чиновников заключается в том, что при нынешних тенденциях Украина достигнет своего предела первой", - пишет The Economist.