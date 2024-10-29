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Азербайджанские адвокаты бесплатно помогли заключенным

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18:58 329

В соответствии с совместным планом мероприятий, подписанным между Коллегией адвокатов Азербайджана и Пенитенциарной службой Минюста, продолжается предоставление юридической помощи осужденным.

25 октября в исправительных учреждениях № 7, 10, 11 и 16 в общей сложности 131 осужденный воспользовались этой возможностью. В акции приняли участие адвокаты из бюро Kredo, Mərkəz, Kiçikbəyov və Partnyorları, а также 17-го адвокатского бюро, которые разъяснили им положения законодательства и ответили на вопросы по обеспечению их прав и свобод.

В соответствии с планом мероприятий проведение акций по бесплатной юридической помощи в пенитенциарных учреждениях будет продолжено.

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