USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Орбан обвинил ЕС в заговоре

19:35 1104

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в Брюсселе «созрел заговор против его страны с целью смены правительства».

По мнению премьер-министра Венгрии, главные «заговорщики» — это двое немцев — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель - заменить венгерское правительство новым «правительством яволь» (Jawohl (нем.) - Есть! Так точно!), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!", - написал Орбан в Х.

Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
20:54 1627
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
18:27 5535
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана фото
19:36 954
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 3990
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 5245
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 6759
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 2968
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 2167
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 3417
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 2303
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 1391

ЭТО ВАЖНО

Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
20:54 1627
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
18:27 5535
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана фото
19:36 954
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 3990
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 5245
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 6759
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 2968
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 2167
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 3417
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 2303
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 1391
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться