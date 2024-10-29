Орбан обвинил ЕС в заговоре
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в Брюсселе «созрел заговор против его страны с целью смены правительства».
По мнению премьер-министра Венгрии, главные «заговорщики» — это двое немцев — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.
«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель - заменить венгерское правительство новым «правительством яволь» (Jawohl (нем.) - Есть! Так точно!), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!", - написал Орбан в Х.