USD 1.7000
EUR 1.8375
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана

фото
19:36 955

В рамках 74-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч.

Состоялась встреча с генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханомом Гебрейесусом. На встрече Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение тесному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения, и выразил благодарность за поддержку, оказанную ВОЗ Азербайджану за прошедший период.

В свою очередь Тедрос Адханом Гебрейесус отметил важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. Гендиректор ВОЗ выразил уверенность в том, что планируемые совместные проекты будут успешно реализованы.

После состоялась встреча с вновь переизбранным председателем Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения Хансом Генри Клюге. Поздравив Х.Г.Клюге с переизбранием на этот пост, Теймур Мусаев указал на наличие эффективных взаимоотношений нашей страны с международными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ. Была выражена уверенность в том, что и в перспективе будут успешно реализованы инициативы, имеющие большое значение для здоровья граждан.

Также проведены встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери и министром здравоохранения Румынии Александру Рафила. В ходе встреч была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии взаимоотношений между нашими странами. Стороны также указали на имеющийся потенциал для развития отношений в сфере здравоохранения.

На встречах были адресованы поздравления по случаю проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Также было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия.

Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
20:54 1632
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
18:27 5538
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана фото
19:36 956
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 3990
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 5245
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 6761
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 2968
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 2167
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 3417
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 2303
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 1393

ЭТО ВАЖНО

Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»
20:54 1632
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
Сенсационное заявление Эрдогана: «Они похоронили пустой гроб»
18:27 5538
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана
Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана фото
19:36 956
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
16:57 3990
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения
Эрдоган, ТАСС и Лихачев. Противоречивые сообщения наша корреспонденция
12:05 5245
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян?
О чем полтора часа разговаривали Алиев и Пашинян? наш комментарий
12:19 6761
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
Мультимиллионер Махмудов озвучил новый прогноз: «кошачья» криптовалюта подорожает в четыре раза!
18:06 2968
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
Саакашвили: «Потеря времени равносильна смерти!»
17:59 2167
Новые подробности удара Израиля по Ирану
Новые подробности удара Израиля по Ирану фото
17:35 3417
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
17:32 2303
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил
17:30 1393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться