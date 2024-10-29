Важные встречи министра здравоохранения Азербайджана

Состоялась встреча с генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханомом Гебрейесусом. На встрече Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение тесному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения, и выразил благодарность за поддержку, оказанную ВОЗ Азербайджану за прошедший период.

В свою очередь Тедрос Адханом Гебрейесус отметил важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. Гендиректор ВОЗ выразил уверенность в том, что планируемые совместные проекты будут успешно реализованы.

После состоялась встреча с вновь переизбранным председателем Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения Хансом Генри Клюге. Поздравив Х.Г.Клюге с переизбранием на этот пост, Теймур Мусаев указал на наличие эффективных взаимоотношений нашей страны с международными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ. Была выражена уверенность в том, что и в перспективе будут успешно реализованы инициативы, имеющие большое значение для здоровья граждан.

Также проведены встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери и министром здравоохранения Румынии Александру Рафила. В ходе встреч была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии взаимоотношений между нашими странами. Стороны также указали на имеющийся потенциал для развития отношений в сфере здравоохранения.

На встречах были адресованы поздравления по случаю проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Также было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия.