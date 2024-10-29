Перемещения Путина смогли отследить по фитнес-приложению

Перемещения мировых лидеров, от Джо Байдена до Владимира Путина, можно отследить в интернете через фитнес-приложение, которым пользуются их телохранители, выяснила Le Monde.

Как показало расследование французской газеты, некоторые агенты служб безопасности президентов России, Франции и США используют фитнес-приложение Strava. У него 125 млн пользователей, оно применяется в основном бегунами и велосипедистами для записи своих занятий и обмена информацией с сообществом.

Журналисты Le Monde выявили шесть сотрудников Федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Их передвижения, в том числе во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

Еще больше таких телохранителей в службе охраны президента Франции Эммануэля Макрона (12 человек) и Секретной службе США (26). Американские агенты, чьи перемещения можно отследить, помимо Байдена охраняют его жену, кандидатов в президенты Камалу Харрис и Дональда Трампа (а также его жену Меланию).

В одном случае по профилю агента Секретной службы журналисты определили отель в Сан-Франциско, где вскоре остановился Байден накануне важных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в 2023 г. За несколько часов до приезда Байдена агент отправился на пробежку, и его маршрут был виден через Strava.

Это уже не первый раз, когда техника, которой пользуются телохранители, позволяет отследить тех, кого они охраняют. Как рассказал в книге «Средства контроля: как скрытый союз технологий и властей создает новое американское полицейское государство» бывший репортер The Wall Street Journal Байрон Тау, американские спецслужбы научились следить за перемещениями Путина.

Они пользовались программой, которую подрядчик Пентагона разработал за $600 000 и которая позволяет отслеживать местоположение владельцев смартфонов через таргетированную рекламу. Поскольку Путин смартфоном не пользуется, следили американцы за телефонами людей из его окружения, которые перемещались вместе с президентом.