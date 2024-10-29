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Встреча «Азеришыг» с фермерами и предпринимателями в Сальяне

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19:48 329

Помимо обновления электросетей в столице и регионах, ОАО «Азеришыг» проводит регулярные встречи в регионах для содействия бесперебойной работе фермеров и предпринимателей, устранения возникших трудностей, выслушивает их мнения, предложения и рекомендации.

Одно из таких мероприятий, проведенное по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Сальяне. Во встрече, состоявшейся в местном Центре Гейдара Алиева, приняли участие около 60 предпринимателей и местных жителей.

На мероприятии выступили заместитель департамента по работе с ASAN Xidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела прессы и связей с общественностью Вагиф Мустафаев, руководитель Ширванского регионального управления энергоснабжения и сбыта электроэнергии Эльнур Гасанов. В мероприятии приняли участие представитель KOBIA по Сальянскому району Анар Ахмедов и заместитель главы исполнительной власти Сальянского района Рашад Джабраилов.

В ходе встречи предпринимателям и фермерам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых «Азеришыг» в регионах.

Доведено до сведения, что по поручению главы государства даже в самых отдаленных горных районах страны заменяются электросети 50-60-х годов прошлого века на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются современные трансформаторы. Строительство современных сетей призвано предотвратить потери энергии, а также обеспечить жителей и абонентов-нерезидентов бесперебойной и устойчивой электроэнергией.

Также с предпринимателями были проведены познавательные беседы об электронных услугах учреждения. Подробно разъяснены возможности абонентов подать заявку в учреждение онлайн, не выходя из офиса и дома. Вопросы фермеров и местных жителей по различным вопросам были выслушаны, а некоторые из поднятых проблем были решены на месте.

Представители «Азеришыг» продолжают встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

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