В России признали, что не смогут захватить Донбасс до конца года

Российская армия не сможет в этом году захватить всю территорию Донецкой области Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, «главной задачей сейчас является обеспечение безопасности Донецкой области, и она уже практически выполнена».

"Мы прекрасно должны понимать, что темпы продвижения, о которых мы сегодня можем говорить при наличии сил и средств, все говорит о том, что, конечно, далеко не в этом году мы можем освободить всю Донецкую область», - сказал Гурулев.