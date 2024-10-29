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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

В России признали, что не смогут захватить Донбасс до конца года

20:01 1062

Российская армия не сможет в этом году захватить всю территорию Донецкой области Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, «главной задачей сейчас является обеспечение безопасности Донецкой области, и она уже практически выполнена».

"Мы прекрасно должны понимать, что темпы продвижения, о которых мы сегодня можем говорить при наличии сил и средств, все говорит о том, что, конечно, далеко не в этом году мы можем освободить всю Донецкую область», - сказал Гурулев.

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