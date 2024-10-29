Эрдоган: «Больше ни у кого не будем спрашивать разрешения»

Турция «больше ни у кого не спрашивает разрешения и не интересуется мнением других» при принятии решений, связанных с национальной безопасностью страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Анкара является крупнейшим производителем беспилотных летательных аппаратов в мире.

«Раньше те, кто поставлял нам оружие, считали количество выпущенных нами пуль и периодически требовали отчета. В нашей борьбе с терроризмом мы постоянно сталкивались с препятствиями.

Теперь мы преодолеваем все проблемы, используя оружие собственного производства. Когда мы предпринимаем шаги, связанные с нашей национальной безопасностью, мы больше ни у кого не спрашиваем разрешения и не интересуемся мнением других», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция «не остановится на этом, проводя работы в различных сферах для приобретения сдерживающей силы», которая будет «внушать доверие друзьям и страх врагам».