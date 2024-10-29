Израиль: ось зла «Армения-ХАМАС-«Хезболла»

Армения осудила недавний удар Израиля по Ирану, но не отреагировала на предшествовавший обстрел израильской территории со стороны Исламской Республики, обращает внимание в своей статье израильский журналист Эмиль Шлеймович.

«Тот факт, что Министерство иностранных дел Армении осудило недавний израильский ответный удар по Ирану (не называя Израиль напрямую) сам по себе значим, но отягощен еще и тем, что Армения никак не отреагировала на ракетный удар Ирана по Израилю, осуществленный в начале октября. Текст осуждения израильского ответа гласит: «Армения осуждает действия, направленные на подрыв международной безопасности, выраженные также в действиях против Исламской Республики на прошлой неделе». По всей видимости, удары баллистическими ракетами по еврейскому государству подрывом международной безопасности не являются. Осуждение Израиля стало, судя по всему, результатом последней встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, прошедшей на саммите БРИКС в России. Пашинян прибыл на форум в Казань, несмотря на громогласные заявления о разрыве отношений с Россией. Согласно официальному отчету Еревана о переговорах, Пашинян «выразил удовлетворение динамичным характером отношений с Ираном», заявив, что они получили новый импульс, с тех пор как Пезешкиан вступил в должность этим летом. «Никол Пашинян подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства Армении», — говорится в заявлении. Офис президента ИРИ, в свою очередь, процитировал слова Пашиняна о том, что «Армения продолжит расширять хорошие отношения с Ираном при любых обстоятельствах». Президент Ирана назвал Армению «другом и добрым соседом» своей страны.

Одной из тем, которые обсудили главы Ирана и Армении, была война в Ливане и Газе. Пезешкиан заявил собеседнику, что Израиль стремится к войне с Ираном, а Запад «поддерживает сионистский режим в геноциде Газы и атаках на ливанский народ». Этой встрече и осуждению Израиля предшествовало признание Арменией палестинского государства и заключение между Тегераном и Ереваном сделки на поставку вооружений на полмиллиарда долларов. Договор предусматривает создание на территории Армении иранских военных баз и сотрудничество ВС Армении с иранцами в сфере разведки. Также Иран недавно выделил 3 миллиарда долларов на развитие экономических отношений с Арменией. Учитывая, что ранее товарооборот между странами не превышал 700 миллионов долларов в год, а Армения для Ирана в последнее десятилетие стала одним из ключевых инструментов для обхода санкций и отмывания средств, направляемых потом на финансирование террора, такого рода щедрость не может не вызывать опасений. Вообще, история содействия Армении Ирану не нова. В начале 2000-х около десяти армянских экспертов из Joint Nuclear Research Institute (JNRI), базирующегося в России, работали в совместном проекте Ереванского университета с атомным иранским объектом в Карадже. Они также преподавали различные дисциплины, связанные с атомными технологиями, нескольким тысячам студентов из Ирана. Есть данные о том, что они также не раз посещали атомные объекты в Исфахане. В 2002 году армянская Lysine (или Lizen) Joint Stock Company попала под американские санкции за поставку в Иран деталей для создания военной техники. В 2007 году под санкциями США оказался армянский банк Mellat, через который переводили средства на приобретение техники, необходимой для иранской атомной программы. В 2008 году благодаря проекту WikiLeaks стало известно, что Армения перепродавала Ирану ракеты и тяжелое автоматическое оружие, которое использовалось для нападения на американских военнослужащих в Ираке.