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Русские играют в ядерную войну

29 октября 2024, 22:00 1290

Российские военные второй раз с начала 2024 года провели масштабные учения по применению ядерного оружия.

Как сообщило во вторник Минобороны России, «тренировка» ядерных сил включала все компоненты ядерной триады и состоялась под руководством президента Владимира Путина.

В ходе учений был отработан сценарий полноценной ядерной войны: противник наносит удар по российской территории, а ВС РФ осуществляют «массированный ядерный удар» в ответ, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была запущена с испытательного космодрома «Плесецк», поразив цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Из акватории Баренцева и Охотского морей атомные подлодки запустили баллистические ракеты «Синева» и «Булава», а стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Задачи были «выполнены в полном объеме», а все ракеты «достигли целей», подчеркнули в Минобороны.

Предыдущие крупные учения ядерных сил Россия проводила в начале лета: совместно с военными Беларуси отрабатывался тактический ядерный удар с использованием комплексов, которые Москва передала Минску в 2023 году. Объясняяя учения, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связывал их с заявлениями о возможной отправке войск НАТО в Украину. Это «совсем новый виток эскалации напряженности», который требует «особого внимания и особых мер», говорил он.

Комментируя октябрьские учения, Путин заявил, что использование ядерного оружия «является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности».

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