«Хезболла» атаковала ракетами миротворцев ООН

Несколько миротворцев ООН получили ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

«Сегодня днем ракета ударила по штаб-квартире ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура. Несколько миротворцев получили ранения», - говорится в сообщении.

В ЮНИФИЛ добавили, что, предположительно, удар нанесло ливанское движение «Хезболла» или связанная с ней группировка.

В организации призвали все стороны обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН.

Напомним, что ранее представители сил миротворцев ООН сообщали, что из-за ударов в районе штаба ЮНИФИЛ и по ряду других объектов в Ливане пострадали четыре миротворца. Также 16 октября танк ЦАХАЛ обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН в Ливане недалеко от города Кфар-Кила в южной части Ливана.