Эльдениз Азизли стал 4-кратным чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли стал первым в истории нашей страны 4-кратным чемпионом мира!

На чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в столице Албании Тиране он завоевал золото в весовой категории до 55 кг.

На пути к победе Эльдениз победил соперников из Албании, Китая, Румынии, а в финале взял верх над иранцем Пуйя Марзом.

Титул 4-кратного чемпиона мира - важное достижение. Однако то, что Эльдениз побеждал в неолимпийском весе, где конкуренция гораздо ниже, значительно преуменьшает его достижение.

Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) также стали чемпионами мира.