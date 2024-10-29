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Эльдениз Азизли стал 4-кратным чемпионом мира

Три чемпиона мира в один день; дополнено
Отдел спорта
29 октября 2024, 22:32 953

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли стал первым в истории нашей страны 4-кратным чемпионом мира!

На чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в столице Албании Тиране он завоевал золото в весовой категории до 55 кг.

На пути к победе Эльдениз победил соперников из Албании, Китая, Румынии, а в финале взял верх над иранцем Пуйя Марзом.

Титул 4-кратного чемпиона мира - важное достижение. Однако то, что Эльдениз побеждал в неолимпийском весе, где конкуренция гораздо ниже, значительно преуменьшает его достижение.

Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) также стали чемпионами мира.

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