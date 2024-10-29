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Генералы давят на Путина, Путин отказывается

29 октября 2024, 22:50 1862

Генштаб России и Министерство обороны оказывают на Кремль «серьезное давление», призывая объявить новую мобилизацию для пополнения войск в Украине, сообщили The Economist европейские чиновники, знакомые с данными разведки.

«У России сейчас нет достаточных сил. Если бы они достигли прорыва, они не смогли бы его использовать», — пояснил высокопоставленный чиновник НАТО.

По данным источников, российская армия продолжает полагаться на примитивные тактики на поле боя, которые приводят к массовым потерям. Решение привлечь северокорейских солдат, которые, как предполагается, направляются на Курский фронт, свидетельствует о том, что российские части также испытывают проблемы.

О том, что российское военное командование просило президента РФ Владимира Путина объявить новую волну мобилизации, писал The Wall Street Journal в середине сентября.

По данным информированного источника издания, в середине марта, когда Путин «переизбрался» на очередной президентский срок, на встрече с ним руководители Министерства обороны настаивали, чтобы он использовал майскую инаугурацию для объявления нового раунда мобилизации. По его словам, Путин отказался, заявив, что хочет использовать на войне только тех, кто добровольно заключает контракт с министерством.

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