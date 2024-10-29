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Зеленского привлекли к суду

29 октября 2024, 23:25 619

Суд в Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска, касающегося назначения выборов президента, и предоставил ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора. Так утверждает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подал иск с соответствующим требованием.

"Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения: привлечь к судебному рассмотрению [Зеленского] и дать ему 10 дней для дачи пояснений по сути спора", - написал он в Telegram-канале.

По словам Дубинского, еще одним решением суд отказал аппарату Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела на основании того, что "предмет спора носит политический характер". Депутат добавил, что следующее заседание суда состоится 11 ноября.

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