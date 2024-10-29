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Россия и Турция расхваливают друг друга

29 октября 2024, 23:35 322

Активное взаимодействие России и Турции в самых разных областях открывает стратегические перспективы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на торжественном приеме по случаю 101-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

"Мы удовлетворены высоким уровнем российско-турецких отношений, которого нам удалось достичь благодаря умению наших народов на протяжении всей истории, в том числе в ее непростые моменты, преодолевать разногласия и находить точки роста, - сказал Панкин. - Активное взаимодействие в самых разных областях - от экономики и торговли до культуры и безопасности - открывает стратегические перспективы для освоения новых горизонтов. Наш торговый оборот растет".

Посол Турции в Москве Танжу Билгич отметил, что отношения двух стран стали заметно крепче и участие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС "является одним из самых актуальных и убедительных примеров" этого.

"Взаимоуважение и сотрудничество между нашими странами, установившиеся благодаря твердой воле лидеров обеих стран, являются фундаментом наших отношений. Это позволяет вести интенсивный и искренний диалог во всех областях и делает возможным наше сотрудничество", - резюмировал он.

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