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США пригрозили Израилю

00:13 1094

Израиль может столкнуться с последствиями от США после запрета Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во время брифинга 29 октября.

«Мы глубоко обеспокоены введением этого законодательства (о запрете БАПОР). Оно может привести к прекращению деятельности БАПОР на западном берегу в Газе. Могут быть последствия в соответствии с законодательством и политикой США в отношении реализации этого законопроекта», - сказал Миллер.

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