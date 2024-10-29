Байден обратился к грузинам

Президент США Джо Байден обратился к властям Грузии на фоне протестов против фальсификации парламентских выборов в стране.

«Мы призываем правительство Грузии прозрачно расследовать все нарушения на выборах и немедленно начать диалог со всеми политическими силами», - сказал президент США.

Байден заявил, что во время выборов 26 октября «неоднократно наблюдалось использование административного ресурса, а также запугивание и принуждение избирателей».

«Соединенные Штаты уже давно поддерживают грузинский народ и поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления страны.

Именно поэтому я глубоко обеспокоен недавними демократическими неудачами в стране, включая принятие российского законодательства, законов, которые ограничат фундаментальные свободы и пространство для независимых организаций гражданского общества», - добавил он.