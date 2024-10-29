Венгрия переживает за выборы в Грузии

Ставить под сомнение легитимность результатов прошедших в Грузии парламентских выборов «унизительно для демократии», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я внимательно изучил после парламентских выборов заявления моих коллег-министров. Это смешные заявления. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не говорила, что эти выборы не были справедливыми, что они недемократичные, что не были свободными.

Обо всех вызовах, которые написаны на бумаге, можно написать на выборах в любой стране Европы или, если хотите, мира. Так что ставить под вопрос легитимность этих выборов, сомневаться в легитимности результатов - это не просто неправильно, а унизительно для демократии», - сказал глава МИД.