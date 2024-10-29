Байден: «Если северокорейцы зайдут на территорию Украины…»

Президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о прибытии северокорейских войск в российскую Курскую область. Он сказал, что «эти сообщения его беспокоят».

На вопрос о том, должна ли Украина ударить по ним (северокорейцам) в ответ, Байден ответил так: «Если они перейдут границу с Украиной, то да».

Официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил на брифинге, что северокорейские войска в количестве «пары тысяч» человек движутся в направлении российской Курской области, а небольшое их число уже там.