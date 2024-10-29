Украина и Россия ведут переговоры

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Financial Times. По данным издания, переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе из-за вторжения Украины в Курск. Это соглашение могло бы стать значительным шагом к деэскалации продолжающегося военного конфликта.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — прокомментировал ситуацию дипломат, осведомленный о ходе переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал, что такое соглашение может быть сигналом о готовности России к более широким мирным переговорам.

Согласно информации от высокопоставленных украинских чиновников, уже наблюдается снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что стало результатом предварительной договоренности между спецслужбами стран. Ожидается, что дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от возможности решения текущих военных конфликтов и взаимных условий обеих сторон.

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Financial Times выразил мнение, что прекращение обоюдных атак на энергетические объекты может стать началом конца военных действий. В августе The Washington Post опубликовала информацию, полученную от источников, о том, что Москва и Киев планировали организовать конфиденциальные переговоры для обсуждения прекращения конфликта. Стороны рассматривали возможность заключить соглашение о взаимном ненападении на энергетические объекты в течение двух месяцев.