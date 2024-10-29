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Горит российский город

видео
01:59 1192

Беспилотник упал у Эйфелевой башни в Железногорске (Курская область России).

Местные жители выкладывают видео последствий падения дрона и сообщают, что БПЛА, вероятно, был сбит над городом ПВО. После падения начался пожар в районе Эйфелевой башни (это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни).

Беспилотник упал в сотне метров от компании молодых людей. По предварительным данным, никто не пострадал. Горят растительность и постройки в парке.

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