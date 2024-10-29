Горит российский город
01:59 1192
Беспилотник упал у Эйфелевой башни в Железногорске (Курская область России).
Местные жители выкладывают видео последствий падения дрона и сообщают, что БПЛА, вероятно, был сбит над городом ПВО. После падения начался пожар в районе Эйфелевой башни (это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни).
Беспилотник упал в сотне метров от компании молодых людей. По предварительным данным, никто не пострадал. Горят растительность и постройки в парке.
October 29, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!