Горит российский город

Беспилотник упал у Эйфелевой башни в Железногорске (Курская область России).

Местные жители выкладывают видео последствий падения дрона и сообщают, что БПЛА, вероятно, был сбит над городом ПВО. После падения начался пожар в районе Эйфелевой башни (это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни).

Беспилотник упал в сотне метров от компании молодых людей. По предварительным данным, никто не пострадал. Горят растительность и постройки в парке.