«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку

Широко разрекламированный первый российский теплоход повышенной комфортабельности «Владимир Жириновский» (изначально «Петр Великий»), предназначавшийся для первого круиза по Каспийскому морю, не будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года. Как сообщили редакции haqqin.az в круизной компании «Мостурфлот», являющейся заказчиком и оператором теплохода «Владимир Жириновский», начало эксплуатации сдвинуто на более поздние сроки. Отметим, что строительство лайнера началось в 2016 году на базе АО «Судостроительный завод Лотос» в Астрахани под названием «Петр Великий». Этот проект вызвал большой интерес, поскольку в последние 60 лет корабли такого уровня в России не строили, а заказывали в других странах. Данный лайнер, соответствующий стандарту пятизвездочного отеля на воде, предназначался для первого морского круиза по пяти странам Каспийского моря. Первоначально лайнер планировали спустить со стапелей в 2019 году, затем в 2021-м, потом спуск на воду отодвинули на середину 2023 года, далее - на конец 2024-го и вот теперь, предположительно, на 2025 год.

В 2021 году «Мостурфлот» установил будущий круизный маршрут - Астрахань (Россия) - Махачкала (Россия) - Баку (Азербайджан) - Анзали (Иран) - Туркменбаши (Туркменистан) - Актау (Казахстан) - Астрахань. Также рассматривался другой 20-дневный маршрут по Черному, Азовскому и Каспийскому морям, который начинался в Стамбуле с последующими заходами в Батуми, Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Анзали, Туркменбаши, Актау и Астрахань. В том же 2021 году завод «Лотос» сообщил о технологическом выходе лайнера в море, потом были первые пуско-наладочные работы и тестирование винторулевого комплекса, и к марту 2022 года судно было готово на 90 процентов. Летом 2023 года, немного поплавав у каспийского берега Астрахани, корабль вернули на завод «Лотос» для доработок. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, присутствующий на торжественном проходе тогда еще «Петра Великого», сказал, что прикаспийские страны заинтересованы в развитии морского туризма. «Партнеры из Ирана, Туркменистана и Казахстана готовы рассмотреть и новые круизные маршруты», - подчеркнул тогда российский губернатор.

В декабре 2023 года астраханское отделение партии ЛДПР сообщило, что вместо имени первого императора России пятизвездочный лайнер будет назван в честь основателя и многолетнего лидера российской Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. И вот теперь «Мостурфлот» сообщил, что анонсирование на 2024 год начало круизов по Каспию оказалось преждевременным. Если даже эксплуатация лайнера начнется в 2025 году, то в свой первый сезон «Владимир Жириновский» будет курсировать исключительно по Волге между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом. Это обычная для новых судов практика, позволяющая оперативно выявить нюансы эксплуатации. Говорить же о круизах по Каспийскому морю можно будет не раньше 2026 года. На прошлогодней международной туристической выставке «Нева-2023» Светлана Гончарова, директор по развитию компании «Мостурфлот», описывала круиз по Каспию следующим образом.